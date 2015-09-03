Минфин предлагает установить единый соцвзнос и налог на доходы физлиц на уровне 20%

Министерство финансов представит сегодня, 3 сентября, вариант налоговой реформы в ходе заседания Национального совета реформ при президенте Украины, сообщила журналистам министр финансов Наталья Яресько.

По ее словам, Минфин представит вариант реформы, предполагающий изменение ряда налоговых ставок и установление единой ставки в 20% для нескольких налогов, в частности Единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.

"Да, будет так", - сказала Яресько.

Она также сообщила, что кадровых вопросов, в частности, в отношении оценки деятельности руководства Государственной фискальной службы как органа, ответственного за реализацию государственного налоговой политики, рассматривать не будут.

"Пока таких решений не принято", - сказала министр, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать отставок, в частности, отставки главы Таможенной службы Константина Ликарчука.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус анонсировал, что Национальный совет реформ планирует рассмотреть "как минимум" два варианта реформирования системы налогообложения Украины.

В начале апреля Минфин инициировал изменения в налоговое законодательство и разработку нового Налогового кодекса. В августе состоялась презентация основных принципов и идей, закладываемых в новый документ. Они касаются изменений в политике взимания акцизов, введения налога на роскошь, изменения ставок ренты. Принятие нового Налогового кодекса является одним из маяков программы реформ ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда.