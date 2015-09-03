Ликарчук пожаловался, что Насиров "забрал" у него таможенные департаменты

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров временно перевел в свое подчинение все таможенные департаменты, которыми руководил его заместитель Константин Ликарчук.

Соответствующий приказ на своей странице в Facebook обнародовал Ликарчук.

Согласно документу, в обязанности Ликарчука теперь будет входить только управление санаторием "Днепр", который расположен в Крыму.

“Вот этот новый шедевр Насирова о распределении обязанностей ... Он его таки подписал…”, - написал Ликарчук.

Как сообщал УНИАН, в конце августа премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабмин намерен пересмотреть работу украинских таможен и принять все необходимые меры, включая кадровые решения, в отношении руководства Таможенной службы, входящей в состав Государственной фискальной службы.

В июле Кабинет министров Украины заявил о намерении провести тендер по привлечению международной компании для управления несколькими таможнями - Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой таможни. В число таких компаний вошла британская компания Crown Agents. Предположительно, управление таможнями будет проходить в экспериментальном режиме.

С мая текущего года руководителем таможенной службы является Константин Ликарчук.