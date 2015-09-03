Глава МВФ посетит Украину 6 сентября для переговоров с властями

Директор-распорядитель ключевого кредитора страны Международного валютного фонда Кристин Лагард намерена посетить Украину ориентировочно 6 сентября, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель руководителя Департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

"Кристин Лагард намерена посетить конференцию министров финансов стран "Большой двадцатки" G-20 в Турции, - сказал Мюррей. – Также она посетит Украину для переговоров с властями 6 сентября".

Кроме того, 22 сентября ожидается визит миссии ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для переговоров с властями относительно второго пересмотра программы сотрудничества между Украиной и МВФ, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель руководителя Департамента внешних связей Фонда Уильям Мюррей.

"Миссия МВФ прибудет для пересмотра программы ориентировочно 22 сентября", - сказал Мюррей.

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По его словам, в центре внимания будут вопросы продолжения реформ, внедрения новой налоговой политики, а также выполнение обязательств Украины по преодолению коррупции.

Предыдущая миссия МВФ работала в Украине с 12 мая по 11 июня. Фонд определил, что на тот момент Украина достигла критериев эффективности выполнения программы реформ, согласованной с Международным валютным фондом, а также успела принять ряд законов, позволяющих продолжить реформы. Документы, в частности, касались распределения прибыли НБУ, усиления независимости Нацбанка, обязанности чиновников декларировать имущество, установлении экономически обоснованных тарифов и оздоровлении "Нафтогаза". Кроме того, МВФ отметил признаки восстановления экономической стабильности в Украине, хотя и ухудшил прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года года до 9% по сравнению с выданным в апреле прогнозом в 5,5%. Одновременно МВФ ухудшил прогноз инфляции по итогам года - до 46%, что также значительно хуже ранее выданного прогноза в 27%.