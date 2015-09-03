Рада приняла закон об электронной коммерции

Верховная Рада Украины приняла закон об электронной коммерции, предусматривающий легализацию дистанционного документооборота в электронном формате.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов при 226 необходимых.

В частности, согласие на использование персональных данных покупателя может быть оформлено путем регистрации в информационной системе субъекта электронной коммерции.

Кроме того, первичные и сводные документы учета могут создаваться как в бумажной, так и в электронной форме, а договоры между продавцами и покупателями будут считаться действительными в случае заключения в сети Интернет, что будет приравниваться к устному договору.

В то же время, субъекты электронной коммерции не будут обязаны применять регистраторы расчетных операций и расчетные книги.

При этом действие закона будет распространяться и на иностранные интернет-магазины.

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Как сообщал УНИАН, рынок электронной коммерции в Украине в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом на 20% - до 1,6 миллиарда долларов.

При этом большинство украинских интернет-магазинов потеряли от 15% до 30% объема продаж из-за оккупации Россией Крыма и военных действий в восточных регионах страны.