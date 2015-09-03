Гривня закрыла межбанк на уровне 22,10 за доллар
18:34, 03 сентября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4860/24,5950 гривни/евро.
К этому часу было заключено 585 сделок на сумму 418,06 миллиона долларов / Фото: УНИАН
В четверг, 3 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,10 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4860/24,5950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3370 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0156 гривни/доллар, к этому часу было заключено 585 сделок на сумму 418,06 миллиона долларов.
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