Нацбанк ослабил официальный курс гривни: 24,45 за евро и 21,80 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2201.5573 (3 сентября – 2198.8664)

100 EUR – 2472.1287 (3 сентября – 2474.8241)

10 RUR – 3.2854 (3 сентября – 3.2979)

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В четверг, 3 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,10 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4860/24,5950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3370 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0156 гривни/доллар, к этому часу было заключено 585 сделок на сумму 418,06 миллиона долларов.