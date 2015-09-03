Из-за девальвации рубля средняя сумма взятки в России выросла в три раза

Об этом говорится в докладе всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки».

«На уровне коррупции сказался экономический кризис, а также усиление забюрократизированности органов власти в связи с принятием ряда законов, направленных на контроль экономики, ограничение свободы слова и деятельности гражданских организаций, - в целом - наступление на права и свободы человека. Когда коррупционер в условиях кризиса получил возможность уйти от ответственности перед обществом, а у общества существенно сократились механизмы контроля институтов государства, это создало дополнительные условия для роста коррупции», - говорится в докладе.

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Эксперты организации отмечают, что средний размер взятки в России за истекший год вырос почти в три раза – с 218 тысяч рублей (71 913 грн) до более чем 613 тысяч рублей (202 215 грн). По их словам, данный рост обусловлен девальвацией рубля, так как размер долларовой взятки вырос только на 40% - до $9440.