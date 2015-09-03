Нацбанк в ближайшее время снизит предельную сумму наличных расчетов втрое

Правление Национального банка Украины в ближайшее время примет решение по снижению предельной суммы наличных расчетов в 3 раза - до 50 тыс. грн со 150 тыс. грн, действующей в настоящее время.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заместителя главы НБУ Якова Смолия.

Смолий напомнил, что общественное обсуждение этой инициативы продолжалось до 25 августа.

«По моему мнению, было бы уместно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, а также сосредоточить совместные усилия всех государственных органов на стимулировании развития безналичных платежей в нашей стране», - цитируются в сообщении его слова.

Регулятор отметил, что по состоянию на начало сентября 2015 вне банков учитывалось 276 млрд грн.

«Одной из главных задач, которые преследует регулятор, предлагая уменьшить ограничение на расчеты наличными до уровня 50 тыс. грн, - привлечение этих средств в банковскую систему», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Национальный банк сообщал, что проводит консультации с банкирами по вопросу снижения предельной суммы наличных расчетов для определения нового оптимального порога таких расчетов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе встречи с топ-менеджментом компаний – членов Американской торговой палаты в феврале этого года заявляла, что Нацбанк намерен снизить предельную сумму наличных расчетов.

С 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, для физлиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, - до 150 тыс. грн.