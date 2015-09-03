Порошенко рассказал о будущем налоговой системы, процитировав древнекитайского философа

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Налоговая реформа не должна делаться за счет пенсионеров и социально незащищенных слоев населения», - заявил Порошенко.

Президент отметил, что налоговая политика должна стимулировать экономический рост. Результатом реформы должна стать налоговая система, которая будет понятна для налогоплательщика, легкая в администрировании и адаптирована к требованиям Европейского Союза. В то же время, отметил президент, уплата налогов должна стать неотвратимым обязанностью плательщика.

Глава государства привел слова древнекитайского философа Сунь-цзы: «Взыскание непомерных налогов - это путь, который вызывает разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства».

Среди острых проблем бизнеса президент назвал обременительное администрирование налогов, нестабильность налогового законодательства, высокая фискальная нагрузка на фонд заработной платы; а также теневую экономику и контрабанду, которые создают честным налогоплательщикам заведомо неконкурентное положение. Также глава государства отметил, что бизнес страдает от агрессии соседнего государства и слабости судебной системы. Президент обратился к Председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману и заместителя Главы Администрации Президента Алексею Филатову с призывом безотлагательно на заседании Конституционной Комиссии рассмотреть вопрос судебной реформы, которая должна быть нацелена на построение справедливого суда.

Читайте такжеПорошенко раскрыл суть новой военной доктрины Украины

Глава государства отметил, что реформа уплаты налогов должно быть решительной и, в то же время, позволять бизнесу адаптироваться к ней.

В числе главных направлений реформирования президент отметил важность создания действенных стимулов для «детенизации» фонда оплаты труда. «Уровень налогообложения не должен сдерживать развитие экономики и создание новых рабочих мест», - заявил Порошенко.

Читайте такжеТарифы на тепло альтернативных источников энергии будут устанавливать местные власти

Глава государства выразил мнение, что следует ввести налогообложение богатства и предметов роскоши.

Президент уделил особое внимание налогообложению малого и среднего бизнеса, отметив: «Упрощенная система налогообложения - это не прихоть бизнеса, а создание миллионов рабочих мест, где люди самообеспечены рабочим местом, они не дают значительных поступлений в бюджет, и, вместе с тем, не требуют расходов из бюджета для обеспечения социальных рисков и вызовов. Это - реальный инструмент развития малого и среднего предпринимательства в стране». По словам Порошенко, простота администрирования для этой категории плательщиков должно сохраниться и предусматривать сохранение единого налога как такового. Глава государства также высказался за то, что касается многих «упрощенцев» - отсутствие ограничений для работы физических лиц-предпринимателей и малых предприятий как с физическими, так и юридическими лицами.

«Главное, надо гарантировать, что никаких нововведений задним числом мы делать не будем. Надо успокоить бизнес, предпринимателей. Мы будем вести честный, открытый и прозрачный диалог с бизнесом», - заявил президент, попутно поздравив всех с Днем предпринимателя, который будет отмечаться в это воскресенье.

Читайте такжеТуск призвал Евросоюз усилить поддержку реформ в Украине

«Малый и средний бизнес или реализует принцип самозанятости, или создает рабочие места, что нам сейчас крайне необходимо. Мы не должны загонять обратно в тень людей, которые нам поверили, в том числе и в прошлом году, когда мы вносили изменения в кодекс, которые их касаются. Просил бы всех - и чиновников, и народных депутатов помнить, что мы тогда обещали предпринимателям, и нужно держать слово», - заявил Порошенко.

Также глава государства подчеркнул важность реформирования Государственной фискальной службы. «Основное в работе этого органа должно стать качественное обслуживание налогоплательщиков, доверие к его работе со стороны граждан и бизнеса», - заявил Порошенко, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2015 года вступила в силу налоговая реформа.

Согласно документу, количество налогов сократилось с 22 до девяти. Остались налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, рентная плата, пошлины, а также местные налоги: налог на имущество и единый налог.