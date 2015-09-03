Нацбанк увеличил сумму снятия наличной валюты по депозитам

Указанная норма содержится в постановлении правления НБУ №581.

"Послабление направлено на восстановление доверия к банковской системе и притоку валютных депозитов", - отмечается в сообщении на сайте регулятора.

При этом НБУ продлил до 4 декабря ограничения по продаже наличной валюты до эквивалента 3 тыс. грн в сутки в одни руки, а также продлил ограничения по выдаче наличной гривны через кассы и банкоматы на уровне 300 тыс. грн в сутки.

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Как сообщал УНИАН, введенные в марте ограничения НБУ были призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривны, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

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После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривна менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 20,5-23,5 грн/долл. в течение последних шести месяцев.