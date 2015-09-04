Нацбанк продлил требование по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки

Указанная норма содержится в постановлении правления НБУ №581.

Постановлением регулятор продлевает до 4 декабря требование по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки, ограничение по 90-дневному предельному сроку экспортно-импортных расчетов.

Согласно постановлению, с 4 сентября требование по обязательной продаже валютной выручки не будет распространяться на средства, возвращенные по инициативе иностранного банка в двухдневный срок.

Читайте такжеНацбанк в ближайшее время снизит предельную сумму наличных расчетов втрое

Регулятор разрешил при покупке клиентами банков иностранной валюты не учитывать остатки средств на их счетах в валюте 3-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, что позволит клиентам, которые имеют на счетах остатки неконвертируемых валют покупать иностранную валюту.

Документом также разрешается уполномоченным банкам снимать с контроля экспортные операции клиентов, если они предоставили документальное подтверждение о прекращении обязательств путем зачета встречных требований в валютах, которые не подлежат обязательной продаже. Сумма таких обязательств не должен превышать 0,5 млн долл. по одному контракту.

Читайте такжеНацбанк объясняет замедление инфляции стабильностью на валютном рынке

Также НБУ отменил требование об обязательном представлении в пакете документов для покупки или перевода иностранной валюты справки из Государственной фискальной службы, которая свидетельствует об отсутствии задолженности по уплате налогов, что облегчит работу компаний-импортеров.

В то же время НБУ ввел запрет на покупку валюты для расчетов за импорт продукции, таможенное оформление которой было осуществлено до 1 января 2014 года в случае замены должника и/или кредитора в обязательстве по контракту. Компании-резиденты должны будут в таком случае выполнять такие обязательства за счет собственных средств в иностранной валюте. Требование не распространяется на жизненно необходимые товары.

Читайте такжеНацбанк увеличил сумму снятия наличной валюты по депозитам

Как сообщал УНИАН, введенные ограничения НБУ были призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривны, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривна менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 20,5-23,5 грн/долл. в течение последних шести месяцев.