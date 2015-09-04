Минфин ожидает возвращения в бюджет присвоенных Януковичем 1,3 миллиарда долларов

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр финансов Наталья Яресько.

"Думаю, нам нужно больше говорить о том, и этого ждет общественность, что не только будут арестованы или конфискованы активы Януковича, а что деньги дошли до бюджета", - сказала Яресько.

Она подчеркнула, что это может быть однократная акция.

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"Арестовано активов на 1,3 млрд долл., или на 30 млрд грн. Говорим пока только об этих суммах", - сказала она.

По ее словам, такое одноразовое финансирование очень важно для сокращения дефицита бюджета Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Швейцарии до конца года планируют принять закон, который ускорит возврат средств, незаконно выведенных к ней бывшими лидерами разных стран.