Минфин ожидает возвращения в бюджет присвоенных Януковичем 1,3 миллиарда долларов
Министерство финансов Украины ожидает возвращения в бюджет 1,3 млрд долл., присвоенных экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр финансов Наталья Яресько.
"Думаю, нам нужно больше говорить о том, и этого ждет общественность, что не только будут арестованы или конфискованы активы Януковича, а что деньги дошли до бюджета", - сказала Яресько.
Она подчеркнула, что это может быть однократная акция.
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"Арестовано активов на 1,3 млрд долл., или на 30 млрд грн. Говорим пока только об этих суммах", - сказала она.
По ее словам, такое одноразовое финансирование очень важно для сокращения дефицита бюджета Украины.
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