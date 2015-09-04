Насиров назвал назначение Ликарчука "политической ошибкой" и попросил уволить

Глава государственной фискальной службы Украины Роман Насиров назвал назначение своим заместителем Константина Ликарчука политической ошибкой и уже подал в Министерство финансов и Кабинет министров предложение об его увольнении.

Об этом сообщил Насиров в ходе пресс-конференции.

“Ликарчук … к сожалению, это политическая ошибка, которая произошла и которую необходимо скорее исправить. Он оказался не в состоянии выполнять ни функции заместителя главы, ни по направлению, которое изначально было отведено ему. Я уже подал от себя материалы о его коррупционной деятельности в правоохранительные органы и предложение о его увольнении в Министерство финансов и Кабинет министров Украины”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 3 сентября, глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров временно перевел в свое подчинение все таможенные департаменты, которыми руководил его заместитель Константин Ликарчук.

Ликарчук является руководителем таможенной службы с мая текущего года.

При этом Ликарчук неоднократно критиковал Министерство финансов, а также главу ГФС Насирова за попытки ограничить самостоятельность таможни. По его мнению, институциональная реформа Государственной фискальной службы, проводимая правительством Украины, не учитывает в полной мере интересы государственной таможни.

Ликарчук считает, что основной акцент в проводимой реформе делается на фискальной функции таможен, в то время как функции безопасности границ государства и содействия международной торговле остаются без внимания.