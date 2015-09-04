Бюджету-2016 потребуются дополнительные 130 миллиардов гривень - Минфин

Государственный бюджет на 2016 год в случае сохранения существующей налоговой системы и выполнения всех обязательств правительства потребует более 130 миллиардов гривень дополнительного финансирования.

Об этом говорится в материалах Министерства финансов, подготовленных к заседанию Национального совета реформ и опубликованных на веб-сайте министерства.

"Дополнительные финансовые потребности бюджета в следующем году составят более 130 миллиардов гривень, - говорится в материалах министерства. – Со следующего года уже не будет действовать дополнительный импортный сбор, который в текущем году обеспечил порядка 17 миллиардов гривень поступлений. Во-вторых, в 2016 году уменьшатся поступления от Национального банка. Это будет "стоить" еще 28 миллиардов гривень".

По расчетам министерства, вырастут на 16 миллиардов гривень расходы на оборону, на 19 миллиардов гривень – расходы на субсидии для граждан. Еще порядка 7 миллиардов гривень потребуется на финансирование реформ – в частности, на судебную реформу, увеличение зарплат работникам прокуратуры и финансирование новой полиции.

Покрыть эти бюджетные дыры Минфин предлагает за счет детенизации экономики, повышения культуры уплаты налогов на всех уровнях, усовершенствования управления госпредприятиями, а также эффективной борьбы с контрабандой и конфискации активов, полученных преступным путем.

Ранее Минфин предложил провести ряд усовершенствований администрирования налогов и, помимо прочего, объединить единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц, допуская при этом, что потери государственного бюджета от недополученных отчислений составят не менее 23,3 миллиарда гривень, а дефицит бюджета Пенсионного фонда составит не менее 70 миллиардов гривень.