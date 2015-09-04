СБУ остановила возмещение налогов предприятиям Ахметова, зарегистрированным в "ДНР"

Служба безопасности Украины приостановила возмещение налогов трем предприятиям, которые зарегистрированы на контролируемых террористами территориях и входят в состав холдинга «Метинвест».

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники Службы безопасности приостановили возмещение налога на добавленную стоимость ООО "Метинвест-Украина", ПАО "Харцызский трубный завод" и ПАО "Енакиевский металлургический завод".

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"Субъекты хозяйствования подали документы на возмещение НДС, несмотря на то, что их юридические и фактические адреса, а также производственные мощности находятся на территориях, временно контролируемых террористической организацией "ДНР". Благодаря реагированию сотрудников спецслужбы в Государственной казначейской службе временно приостановлено финансирование этих предприятий и необоснованные бюджетные расходы в их пользу", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, согласно положениям Бюджетного кодекса Украины, осуществление расходов государственного бюджета состоится только после возвращения временно оккупированных террористами территорий под контроль украинской власти.

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Справка УНИАН. Харцызский трубный завод и Енакиевский металлургический завод входят в состав группы «Метинвест».

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).