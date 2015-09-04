России не хватает денег - возьмет в долг юани у Китая

Минфин РФ в проекте бюджета на 2016 год предусмотрит для себя возможность выхода на внешние долговые рынки в пределах 7 миллиардов долларов, при это не исключает заимствований в юанях в небольших объемах.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление замминистра финансов России Сергея Сторчака.

"Наверное, мы теоретически можем поставить себе (планы по внешним займам на следующий год - ред), в том числе юаневые", - сказал Сторчак.

При этом, по его словам, общий объем заимствований, скорее всего, будет меньше 7 миллиардов долларов.

"Не знаю, не уверен, что мы такую цифру будем писать (7 миллиардов долларов - ред.), - она просто неподъемная", - отметил Сторчак.

Отвечая на вопрос о возможных заимствованиях в юанях, замминистра признал, что такая возможность изучается.

"Но мы никогда этот инструмент не использовали, мы, может быть, будем первыми", - сказал он.

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Объем первого выпуска в юанях должен быть не очень большим, считает замглавы российского Минфина, однако достаточным, чтобы представлять интерес для инвесторов. Он напомнил, что объем стандартных займов в долларах США - 1 миллиард, в евро - 500 миллионов.