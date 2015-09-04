В Минфине рассказали детали новой налоговой реформы

Министерство финансов Украины в рамках проведения налоговой реформы предлагает провести ряд усовершенствований администрирования налогов и, помимо прочего, объединить единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц, допуская при этом, что потери государственного бюджета от недополученных отчислений составят не менее 23,3 миллиарда гривень, а дефицит бюджета Пенсионного фонда составит не менее 70 миллиардов гривень.

Об этом говорится в материалах Министерства финансов, подготовленных к заседанию Национального совета реформ и опубликованных на веб-сайте министерства.

"Конечная цель министерства финансов – объединить ЕСВ и НДФЛ, обеспечив уменьшение совокупного налога на зарплату на уровне 20%, - говорится в материалах Минфина. – С учетом всех компенсаторов, уменьшение всех поступлений в общий фонд государственного бюджета составит порядка 23,3 миллиарда гривень".

Кроме того, как отмечается в данных Министерства, снижение ЕСВ, как ключевого бюджетообразующего налога бюджетной системы, на 1 процентный пункт означает потери доходов госбюджета на 5 миллиардов гривень.

"Налоговая модель, которую мы предлагаем, означает снижение налоговой нагрузки на заработную плату для всех без исключения граждан вдвое – с 41% до 20%. Но эта же модель повлечет потери доходов пенсионного фонда на уровне более 70 миллиардов гривень", - отмечают в Минфине.

При этом в министерстве подчеркивают, что само по себе снижение налогов не означает мгновенную и безусловную детенизации экономики.

"Быстрая детенизация осуществима только при условии одновременного усиления контроля за уплатой налогов. Поэтому Министерство финансов предлагает взвешенный подход к этому вопросу и введение переходного периода объединения налогов (ЕСВ и НДФЛ) до 2018 года", - сообщили в министерстве.

Как ожидается, в случае принятия предложенных решений, в переходной период ставки ЕСВ и НДФЛ будут установлены на уровне 20%, позднее плата ЕСВ с одного работника будет ликвидирована вовсе. С 2016 года будет постепенно введена единая налоговая отчетность по НДФД и ЕСВ, и одновременно правительство будет прорабатывать механизмы компенсации дефицита бюджета Пенсионного фонда.

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"И только потом, по результатам предпринятых мер, мы будем готовы к объединению налогов по совокупной ставке в 20%", - подчеркнули в Минфине, добавив, что о росте налогообложения доходов граждан речи не идет, поскольку ставка налога на доходы физлиц в 20% существует в Украине и сегодня.

Также Минфин предлагает уравнять ставку налога на прибыль со ставкой НДФЛ и сохранить налогообложение упрощенцев.

"Установление ставки налога на прибыль на одном уровне со ставкой налога на доходы физлиц (по предложению Минфина она должна быть 20% - УНИАН) позволит уменьшить возможности для манипуляций ставками налогов, - говорится в материалах Минфина. – Большинство предприятий удовлетворены прошлогодними изменениями по начислению этого налога, и это позволило существенно сблизить налоговой и бухгалтерский учет, а также ввести упрощенный учет этого налога для предприятий с годовым оборотом до 20 миллионов гривень, что составляет 95% всех украинских предприятий".

Кроме того, Минфин предложил проработать механизм предоставления инвестиционного налогового кредита, предполагающего возможность направлять часть налога на прибыль на реализацию инвестиционных проектов.

Что касается упрощенцев, то Минфин предлагает сохранить группы предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, разрешить им вести деятельность без какого-либо учета, и расширить порог доходов для второй группы до 2 миллионов гривень с 1,5 миллиона гривень.

"В то же время, мы предлагаем оставить во второй группе упрощенцев только физических лиц-предпринимателей, объединить третью группу со второй, а также уменьшить порог для работы в четвертой группе, группе плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога, также до 2 миллионов гривень, - говорится в материалах Минфина. – Новая система позволит существенно уменьшить налогообложение для тех предпринимателей, кто зарабатывает незначительные средства".