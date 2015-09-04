Задолженность государства перед бизнесом выросла до 47 миллиардов гривень

Суммарная задолженность, накопившаяся за счет невозвращения предпринимателям Украины налога на добавленную стоимость, а также за счет переплаты субъектами предпринимательства налога на прибыль выросла до 47 миллиардов гривень.

Об этом говорится в материалах Министерства финансов, подготовленных к заседанию Национального совета реформ и опубликованных на сайте министерства.

"В бюджете уже есть суммарная задолженность в объеме порядка 47 миллиардов гривень перед бизнесом за предыдущие переплаты налогов или по возмещению НДС. Если мы хотим вернуть эти деньги бизнесу, то эти потенциальные потери доходов надо закладывать в бюджет, - подчеркивают в Минфине. – Только в случае возвращения этих долгов, конечно, не за один год, но это должно случиться, мы сможем восстановить доверие плательщиков налогов к государству".

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Как сообщал УНИАН, объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в августе 2015 года по сравнению с июлем снизился на 34,1% – до 4,460 миллиарда гривень. Объем возмещений НДС за январь-август 2015 года составил 37,931 миллиарда гривень.

Государственная фискальная служба обратилась к Министерству финансов с предложением осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС-облигаций).