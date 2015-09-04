МИД запустил информационный портал для продвижения украинских товаров за рубежом

Об этом в ходе заседания совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Сайт создан для эффективного обмена информацией между бизнесом и властью. Отечественный бизнес нуждается в политической поддержке эффективного информационного обмена, то есть власть должна слушать бизнес, а бизнес должен слушать власть. Портал предоставит такую возможность», - сказал он, добавив, что новый механизм должен упорядочить сотрудничество бизнеса и чиновников и сделать нашу помощь более прозрачной.

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В этой связи Климкин отметил, что новосозданный ресурс должен стать агрегатором экономической и деловой информации от министерства, зарубежных дипломатических учреждений Украины и украинских производителей для продвижения украинской продукции на зарубежные рынки. А также стать тем местом, где иностранные компании смогут найти всю необходимую им информацию для осуществления инвестиций в экономику Украины.

Как сообщал УНИАН, при содействии Министерства иностранных дел Украины украинские компании в прошлом году заключили контракты на более чем 700 млн долларов.