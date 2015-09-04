В Украине после очередного переписывания введут 3-летний мораторий на изменения Налогового кодекса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«Президент предложил, чтобы на следующей неделе была проведена совместная работа представителей правительства, парламента, представителей общественности и согласование всех принципиальных разногласий», - сказал Шимкив.

По его словам, на заседании Нацсовета реформ было представлено несколько моделей налоговой реформы, которые отличались между собой по ставкам налогов.

При этом ключевые концепции, которые рассматривались на заседании, были представлены Министерством финансов Украины и парламентским комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики. Как отметил замглавы АП, в данные модели налоговой реформы также вошли наработки экспертов и общественности.

«Ожесточенные дискуссии вокруг налоговой реформы продолжаются, но они сейчас переходят в конструктивную дискуссию для выработки одной объединённой позиции», - отметил Шимкив.

В то же время он сообщил, что после проведения налоговой реформы в 2015 году ожидается, что в Украине будет введен мораторий на изменение налогового законодательства сроком примерно на три года.

«В целом консенсус есть - это порядка трех лет для того, чтобы обеспечить прогнозируемое развитие бизнеса, а также чтобы государство могло четко понимать, как развиваются поступления в бюджет», - добавил Шимкив.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля Минфин инициировал изменения в налоговое законодательство и разработку нового Налогового кодекса. В августе состоялась презентация основных принципов и идей, закладываемых в новый документ. Они касаются изменений в политике взимания акцизов, введения налога на роскошь, изменения ставок ренты. Принятие нового Налогового кодекса является одним из маяков программы реформ ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда.