У Яресько хотят упразднить все льготы по НДС – "искривляют конкурентную среду"

Об этом говорится в материалах Министерства финансов, подготовленных к заседанию Национального совета реформ и опубликованных на сайте министерства.

«Налог на добавленную стоимость чрезвычайно важен для любой страны, – подчеркнули в Минфине. – Но для действительно справедливой налоговой нагрузки в вопросе НДС мы предлагаем ликвидировать все имеющиеся льготы по уплате НДС, которые искривляют конкурентную среду в Украине. Мы предлагаем, при наличии действительной потребности, заменить налоговые льготы предоставлением прозрачной прямой бюджетной поддержки».

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Как сообщал УНИАН, ранее Минфин в рамках обсуждении налоговой реформы предложил аннулировать специальный режим уплаты налога на добавленную стоимость для сельскохозяйственного бизнеса, но не устанавливал при этом четкую дату, к которой соответствующее решение должно быть принято.

Вопрос перевода аграриев на обычную систему налогообложения и упразднения существующих льгот по уплате НДС является одним из наиболее спорных в сфере управления агробизнесом. Впервые идея отменить налоговые льготы для аграриев была высказана властями в 2014 году и тогда же в правительстве поясняли, что нововведение коснется лишь 10% агропредприятий, представляющих сегмент крупных компаний. Однако в 2014 году вопрос упразднения налоговых льгот был снят с повестки дня.

В марте текущего года Украина подписала программу реформ с основным кредитором страны – Международным валютным фондом. Одним из пунктов программы является упразднение НДС-льгот для аграриев. Решение об этом власти Украины должны принять не позднее сентября текущего года, поскольку оно является структурным маяком выполнения программы реформ.