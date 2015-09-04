В Киеве накрыли миллиардный конвертцентр, обслуживающий Курченко

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогом работы ГФС за май-август 2015 года, сообщил глава службы Роман Насиров.

"Пресечена деятельность 22 конвертационных центров, с контрагентов которых взыскано живыми деньгами 376 млн грн”, - сказал Насиров.

По его словам, центры представляли собой организованные преступные формирования и имели в своем составе до 40 компаний, которые занимались нелегальной деятельностью.

Как отметил, присутствующий на пресс-конференции первый заместитель председателя ГФС Сергей Белан, в частности, 3 сентября фискальная служба выявила в Киеве конвертационный центр, который обслуживал в том числе бизнесмена и собственника группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

"Вчера нами выявлен конвертационный центр с оборотом 2 млрд гривен, который, в том числе, обслуживал фирмы знаменитого Курченко", - сказал он.

По его словам, сотрудниками ГФС были изъяты печати и 3 бронированных автомобиля, которые использовались для перевозки наличных средств.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины с мая по август текущего года предотвратила формирование предприятиями фиктивных налоговых кредитов на сумму 92,8 млрд грн.

По словам Насирова, теневая экономика в Украине каждый месяц забирала из бюджета порядка 3 млрд грн.

По данным Министерства экономического развития и торговли, теневая экономика в Украине составляет 47%.