Австралийский доллар упал до минимума за шесть лет

Австралийский доллар упал к американскому до минимума за последние шесть лет, сообщает Lenta.ru со ссылкйо на ABC News.

Курс австралийской национальной валюты снизился в середине торгов 4 сентября до 69,7 цента США. Обвал произошел после того, как государственная статистическая служба опубликовала данные об экономическом росте, которые оказались ниже ожиданий.

Во втором квартале 2015 года ВВП страны вырос на 0,2 процента, что является худшим показателем за два с лишним года. Особенно сильно пострадали добывающий и строительный сектора.

Данные по розничным продажам в июле также негативно повлияли на австралийский доллар. Объем составил 24,3 миллиарда долларов, что на 0,1 процента ниже, чем в предыдущем месяце.

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В последние несколько лет австралийский доллар слабеет по отношению к американскому. С середины 2014 года австралийская валюта потеряла около трети стоимости, что связано с падением цен на основные ресурсы на мировом рынке. Кроме того, на торговый баланс страны оказывает давление снижение спроса в Китае, который является главным потребителем австралийского сырья.