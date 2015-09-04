В России из-за падения рубля ускорилась инфляция

Не помогла основному показателю и дефляция в продовольственных товарах (минус 0,7 процента) в августе по отношению к июлю, ведь непродовольственные товары подорожали на 0,8 процента, а услуги - на 1,3 процента.

Росстат сообщил, что в январе-июле рост потребительских цен составил 9,8 процента по сравнению с 5,6 процента за семь месяцев прошлого года.

Центробанк РФ еще до нового витка девальвации рубля ожидал, что в 2015 году инфляция составит 10,8 процента. Теперь ЦБ может озвучить новый прогноз 11 сентября, когда состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, пишет Рейтер.

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Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев признавал, что девальвация рубля ускорит рост потребительских цен в РФ, которые достигнут 11 процентов или немного превысят этот показатель по итогам года, и предполагал, что ЦБ сделает паузу в снижении ключевой ставки.

Помощник президента России Андрей Белоусов сказал в пятницу, что инфляция в этом году будет между 11 и 12 процентами, но не превысит 12 процентов.

"По опыту первой волны инфляционный эффект от девальвации затронет практически весь спектр товаров, но в особенности продовольствие. По нашим оценкам, суммарное ускорение инфляции по итогам 2015 года составит не менее 2 процентных пунктов по сравнению с прежними оценками, и в зависимости от интенсивности курсовых колебаний в ближайшие месяцы, инфляция декабрь к декабрю составит от 12,8 до 15,2 процента", - уверены аналитики Центра развития ВШЭ.

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Ожидаемая властями дефляция проявила себя в августе, но не в общей инфляции, а лишь в плодоовощной продукции, но сезонное удешевление овощей из-за нового урожая не смогло перевесить в индексе подорожавшие из-за ослабления рубля другие товары и услуги.