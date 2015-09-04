Золотовалютные резервы Украины выросли до $12,6 миллиарда

Золотовалютные резервы Национального банка Украины за август, по предварительным данным, выросли на 21,6%, или на 2,2 млрд долл., - до 12,6 млрд долл., сообщается на сайте НБУ.

По данным регулятора, объем золотовалютных резервов Украины вернулся к уровню октября прошлого года.

Как сообщила пресс-служба НБУ, увеличение валютных резервов в августе произошло за счет очередного транша от Международного валютного фонда, а также поступления средств от других международных кредиторов и ряда других валютных операций НБУ.

«Этому способствовало прежде всего поступление от МВФ очередного транша кредита по программе EFF (Extended Fund Facility, механизм расширенного кредитования – УНИАН) в сумме 1 млрд 649,7 млн долл. США. Также увеличение резервов произошло благодаря поступлению в пользу правительства 508,1 млн долл. США от Международного банка реконструкции и развития и Европейской комиссии. Кроме того, поступления от операции swap и конвертации китайских юаней составили 403,3 млн долл. США», - говорится в сообщении.

Чистая покупка иностранной валюты регулятором в августе составила 9,2 млн долл. На погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 249,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в августе средства второго транша от Международного валютного фонда в сумме 1,7 млрд долл., который был одобрен Советом директоров МВФ 31 июля, в полном объеме были зачислены в резервы Национального банка Украины.

Золотовалютные резервы за июль выросли на 1%, до 10,4 млрд долл.

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НБУ в рамках программы с МВФ рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18 млрд долл. на конец 2015 года и до 22 млрд долл. – на конец 2016 года за счет поступления средств от официальных кредиторов и доноров.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл. на 1 января 2015 года.