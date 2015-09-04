ЕБРР: рецессия в России усугубляется

Рецессия в России усугубляется, несмотря на то, что дешевеющий рубль создает преференции для российских экспортеров, считают экономисты Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте инвестиционного банка, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Принимая во внимание общее торможение реформ в стране, прогнозы долгосрочного экономического роста выглядят негативно", - указывается в сообщении.

В связи с этим эксперты организации считают актуальным свой недавний прогноз российского ВВП в этом году в минус 4,5% и на уровне минус 1,8% в следующем году.

Также экономисты ЕБРР считают, что девальвация рубля может негативно сказаться на валютах стран, ведущих с Россией активную торговлю. В первую очередь, речь идет о странах ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия).

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"Более слабый рубль может оказать дополнительное давление на валюты стран Евразийского экономического сообщества (существовало до прошлого года, сейчас - Евразийский экономический союз, ЕАЭС), принимая во внимание крепкие торговые, инвестиционные и финансовые связи этих стран с Россией", - полагают в ЕБРР.