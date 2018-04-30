Баланс недели: Дорогая электроэнергия, обсуждение налогов, корпоратизация "Укрзализныци" и ревизоры МВФ

Первый день осени ознаменовался для украинцев резким повышением тарифов на электроэнергию почти на 25% в зависимости от объема потребления в месяц. В этом году это очередное плановое повышение в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. Следующее ожидается в марте 2016 года. Подорожание коснется всех - и городского населения и жителей сел.

С 1 сентября 2015 года стоимость электроэнергии для населения увеличивается по сравнению с действующими тарифами на электроэнергию для бытовых потребителей, в среднем, при условии потребления в месяц: 50 кВт/ч - на 4,50 грн; 100 кВт/ч - на 9 грн; 150 кВт/ч - на 17 грн.

Производители электроэнергии уверяют, что повышение назрело уже давно, а эксперты в свою очередь настаивают на проверке обоснованности повышения тарифов.

Так, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко уверен, что для подавляющего большинства украинцев новые тарифы на электричество являются неподъемными. По его словам, немало украинцев отдавали за коммунальные услуги последнюю копейку по старым ценам, а теперь им подняли стоимость киловатт-часа и еще и снизили объем потребления самого дешевого электричества.

"Повышение бьет в первую очередь по этой категории 100-600 киловатт-часов. Ранее наименьший объем дешевой электроэнергии был 150 киловатт, теперь стал 100. И сейчас ни одна семья не помещается в эти 100 киловатт", – подчеркнул он.

Однако на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что новые цены на электричество лягут на плечи украинцев непосильным бременем, которые просто устали от очередных повышений тарифов.

Для того чтобы смягчить такой удар по карману населения, Кабмин также принял решение повысить с 1 сентября минимальные зарплаты и пенсии, стипендий и другие соцвыплаты. По оценкам правительства на покрытие таких расходов из госбюджета понадобится порядка 10 млрд грн. Как сообщил премьер-министр Арсений Яценюк, Кабмин нашел деньги на эти цели, в частности, за счет детенизации экономики.

Подтверждением слов премьера может быть обнародованная на этой недели информация, согласно которой на начало сентября остаток средств на едином счете Госказначейства достиг рекордного максимума за последние 12 лет и составил почти 46 млрд грн.

«Мы вместе с президентом приняли решение о повышении социальных стандартов. Мы работали над тем, чтобы найти ресурсы для повышения минимальной зарплаты и пенсии уже с 1 сентября (а не с 1 декабря, как сказано в законе о госбюджете на 2015 год - УНИАН), - сказал Яценюк. - Общий финансовый ресурс, который был необходим для повышения выплат и социальных стандартов, составлял порядка 10 млрд грн. Мы нашли их», - сказал он.

Ряд экспертов считает, что повысить соцстандарты правительство «заставили» грядущие местные выборы, перед которыми власть традиционно сыпет обещаниями, словно из рога изобилия.

В то же время, в правительстве это отрицают.

Премьер сообщил, что с 1 сентября повышение зарплат и пенсий коснется всех украинцев, занятых как в бюджетной сфере, так и в корпоративном секторе. В частности, минимальная зарплата с осени будет повышена до 1378 грн с 1218 грн, а пенсия увеличится до 1074 грн.

По словам Яценюка, в ближайшее время правительство зарегистрирует в Верховной раде законопроект с соответствующими изменениями в госбюджет.

Налоги по-новому

Существенным событием уходящей недели стало представление в Национальном совете реформ проектов предстоящей налоговой реформы в Украине. Свои концепции налогообложения представили Министерство финансов Украины и Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Правительственная модель предусматривает, что со следующего года будут установлены на едином уровне 20% четырех основных налогов. Так, на уровне 20% будут зафиксированы ставки единого социального взноса (ЕСВ) (сейчас составляет 36%-40% плюс 3,6% с работника); налога на доходы физлиц (НДФЛ) (сейчас 15% и 20% для прибыли свыше 12,57 тыс. грн, то есть 10 минимальных зарплат), налога на прибыль (сейчас 18%) и НДС (сейчас 20%). Кроме того, Минфин в рамках налоговой реформы предлагает с 2018 года объединить ЕСВ и НДФЛ, обеспечив уменьшение совокупного налога на зарплату на уровне 20%. При этом в министерстве допускают, что потери государственного бюджета от недополученных отчислений составят не менее 23,3 млрд грн, а дефицит бюджета Пенсионного фонда составит не менее 70 млрд грн.

Более «радикальной», по словам президента Петра Порошенко, была альтернативная модель, представленная парламентским комитетом.

Согласно этой концепции, предлагается снизить ставки налога на прибыль и НДС до 15%, НДФЛ – до 10% (но с отказом от налоговой социальной льготы), а ЕСВ – до 20%.

На данный момент для того, чтобы согласовать и доработать окончательную концепцию налоговой реформы, Порошенко предложил провести на следующей неделе совместную работу представителей правительства, парламента и общественности. По результатам данной работы будет сформирована единая концепция, которая ляжет в основу изменений в Налоговый кодекс. Ожидается, что данные изменения вступят в силу с начала 2016 года.

В то же время в Нацсовете реформ утверждают, что договорились о введении трехлетнего моратория на изменение налогового законодательства после проведения налоговой реформы в этом году.

«В целом консенсус есть - это порядка трех лет для того, чтобы обеспечить прогнозируемое развитие бизнеса, а также, чтобы государство могло четко понимать, как развиваются поступления в бюджет», - заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«Укрзализныцю» поставят на корпоративные рельсы

Не менее важным событием уходящей недели стало принятое в среду решение правительства о корпоратизации огромного советского реликта под названием «Укрзализныця». Выступая на заседании правительства, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что этот шаг должен помочь «Укрзализныце» стать единой и прозрачной компанией с понятной структурой управления.

В частности, реформа подразумевает слияние в единое целое шести железных дорог и других предприятий железнодорожного транспорта. В результате на базе этих активов будет создано единое публичное акционерное общество со 100% государственным капиталом без права отчуждения.

О подобной реорганизации «железнодорожного монстра» говорят ещё с далекого 2006 года, делая акцент на разгосударствлении предприятия. Однако процесс шел слишком вяло, если не сказать, что совсем не шел.

Сейчас же нынешнее правительство, похоже, всерьез вознамерилось трасформировать "Укрзализныцю", превратив ее в публичную акционерную компанию. Причем сделать это они хотят в как можно более сжатые сроки.

Экспертная общественность будет пристально следить за реформой «Укрзализныци», успех которой будет напрямую зависеть от ее руководства, у которого, как правило, все эти годы было свое видение реорганизации компании.

Первым делом оценили активы железных дорог в 245 млрд грн.

Кроме того, представляя презентацию реформы отрасли в Кабмине, Пивоварский также развеял ряд других мифов относительно грядущей корпоратизации предприятия. Так, по его словам, слухи о якобы дальнейшей приватизации железнодорожной госадминистрации, массовых увольнениях на предприятии и отсутствии дорожной карты реформы являются вымышленными.

Стоит отметить, что наряду с корпоратизацией компании, на повестке дня заседания Кабмина также стояли вопросы об утверждении устава, формировании наблюдательного совета и создании правления на «Укрзализныце». Однако, как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич, правительство так и не согласовало состав правления публичного акционерного общества, создаваемого на базе "Укрзализныци". Видимо, кадровый вопрос станет камнем преткновения для правительства. Впрочем, в такой неопределенности усматривается многолетняя борьба определенных бизнес-групп за влияние на стратегическом предприятии и перетягивании канатов между премьером и президентом.

Что ж, остается надеяться, что к управлению компанией придет эффективный менеджмент, способный навести элементарный порядок на стратегическом предприятии и вывести отрасль на должный уровень.

А было ли послабление?

Не менее важным известием уходящей недели стало продление Национальным банком Украины действия большинства ограничений на валютном рынке до 4 декабря 2015 года, которые были введены для стабилизации оттока вкладов из банковской системы и остановки стремительной девальвации гривни. В частности, регулятор продлил до 4 декабря требование по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки, а также ограничение по 90-дневному предельному сроку экспортно-импортных расчетов. При этом, теперь требование по обязательной продаже валютной выручки не будет распространяться на средства, возвращенные по инициативе иностранного банка в двухдневный срок. Кроме того, регулятор продлил до 4 декабря ограничения по продаже наличной валюты до эквивалента 3 тыс. грн в сутки в одни руки, а также ограничения по выдаче наличной гривни через кассы и банкоматы на уровне 300 тыс. грн в сутки. При этом Национальный банк увеличил максимальную сумму снятия наличной валюты по депозитам до эквивалента 20 тыс. грн в сутки с 15 тыс. грн в сутки, действовавших ранее.

"Послабление направлено на восстановление доверия к банковской системе и приток валютных депозитов", - отмечается в сообщении регулятора.

Финансовые аналитики расценивают эти меры Нацбанка первыми шагами к возвращению доверия вкладчиков к банкам, а также первым сигналом власти о позитивных сдвигах в монетарной политике.

Кроме того, с целью стимулирования развития безналичных платежей в нашей стране, НБУ сообщил о планах в ближайшее время снизить предельную сумму наличных расчетов в 3 раза - до 50 тыс. грн со 150 тыс. грн, действующей в настоящее время.

Регулятор отметил, что по состоянию на начало сентября вне банков учитывалось 276 млрд грн. «Одной из главных задач, которые преследует регулятор, предлагая уменьшить ограничение на расчеты наличными до уровня 50 тыс. грн, - привлечение этих средств в банковскую систему», - подчеркивается в сообщении НБУ.

Между тем, оценить эффект от оздоровления экономики страны в виде экономического роста, возобновления инвестиций и создания новых рабочих мест благодаря правительственной программе реформ сможет ключевой кредитор нашей страны - Международный валютный фонд, который пристально следит за осуществлением реформ. Уже стало известно, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард намерена посетить Украину 6 сентября. А 22 сентября в Украину прибудет миссия. И вопрос у ревизоров МВФ один - как в Украине идут реформы.

К слову, посол США в Украине дал ясно понять, что помощь Запада зависит от успеха в проведении реформ. "Чем больше будет успехов в борьбе с коррупцией, тем больше ваши американские партнеры будут готовы вкладывать инвестиции. Американцы любят тех, кто побеждает", - уточнил Джеффри Пайетт.

Александра Данько (УНИАН)