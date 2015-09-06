Миссия МВФ будет работать в Украине до 2 октября — Порошенко
Миссия Международного валютного фонда будет работать в Украине до 2 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного брифинга с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая находится в Украине с рабочим визитом.
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Он напомнил, что на сегодняшний день Украина получила лишь 38% средств, предусмотренных общей программой поддержки нашего государства МВФ.
«И мы договорились о четком графике действий. Уже в сентябре к нам приезжает миссия МВФ, которая продолжит свою работу до 2 октября”, - сказал он.
Порошенко подчеркнул, что по итогам миссии уже в октябре могут быть представлены предложения и отчет относительно реформ в Украине на заседание Совета директоров МВФ.
Глава государства также подчеркнул, что июльское решение Совета директоров МВФ сформировало мощный фундамент для проведения реформ в Украине.
Как сообщал УНИАН, предыдущая миссия МВФ работала в Украине с 12 мая до 11 июня.
Следующая миссия должна прибыть в Украину 22 сентября и начнет переговоры с властями о втором пересмотре программы сотрудничества между Украиной и МВФ.
Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш в рамках программы объемом 5 млрд долл. Украина получила 13 марта – сразу после одобрения программы. Совет директоров МВФ 31 июля одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. Средства второго транша получены на счета НБУ 4 августа и зачислены в золотовалютные резервы в полном объеме.
Второй пересмотр программы с целью возможного выделения третьего кредитного транша ожидается осенью.
Общий объем средств, которые Украина может получить от МВФ по итогам года, составляет 10 млрд долл.