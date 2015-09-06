МВФ призывает всех кредиторов Украины воспользоваться условиями реструктуризации ее госдолга - Лагард
Международный валютный фонд призвал всех кредиторов Украины воспользоваться условиями реструктуризации ее государственного долга, поскольку даже по мнению самих кредиторов, эти условия являются сбалансированными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
«Все кредиторы должны воспользоваться преимуществами реструктуризации долга, которые описываются некоторыми кредиторами как очень хорошо сбалансированные. Это в интересах Украины и в интересах кредиторов, чтобы увидеть, что это сделка, которая будет выполнена и сейчас, и в течение нескольких лет», - сказала Лагард.
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При этом, говоря о российском кредите, она отметила, что Совет директоров МВФ, в частности, не принимал решений относительно определения этого кредита государственным или коммерческим. Вместе с тем, по ее словам, этот вопрос «не стоит на повестке дня».
Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.
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При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл.
Российская сторона уже заявила о том, что не будет принимать участия в реструктуризации долга.