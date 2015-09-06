МВФ призывает всех кредиторов Украины воспользоваться условиями реструктуризации ее госдолга - Лагард

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«Все кредиторы должны воспользоваться преимуществами реструктуризации долга, которые описываются некоторыми кредиторами как очень хорошо сбалансированные. Это в интересах Украины и в интересах кредиторов, чтобы увидеть, что это сделка, которая будет выполнена и сейчас, и в течение нескольких лет», - сказала Лагард.

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При этом, говоря о российском кредите, она отметила, что Совет директоров МВФ, в частности, не принимал решений относительно определения этого кредита государственным или коммерческим. Вместе с тем, по ее словам, этот вопрос «не стоит на повестке дня».

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

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При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл.

Российская сторона уже заявила о том, что не будет принимать участия в реструктуризации долга.