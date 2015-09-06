Кабмин предлагает установить единый налог на зарплату в размере 20%

Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил во время передачи “10 минут с премьер-министром”, сообщает Правительственный портал.

Глава правительства также подчеркнул, что сейчас существует “невероятно высокая налоговая нагрузка на заработную плату, что является причиной теневых заработных плат”.

Цель правительства, по его словам, - введение справедливой системы в налогообложении заработных плат.

“С 2018 года мы предлагаем установить единый налог на заработную плату в размере 20%. На переходном этапе мы предлагаем уменьшить единый социальный взнос из 41% до 20%, а также отменить налог на зарплату, который платит работник в размере 3,6%”, - добавил Яценюк.

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По его словам, до момента введения единого налога на заработную плату ставка налога на доходы физических лиц устанавливается одна в размере 20%.

С целью защиты наиболее уязвимых социальных слоев населения правительство предлагает вообще не облагать налогом минимальную зарплату.

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Ранее УНИАН сообщал, что Министерство финансов Украины в рамках проведения налоговой реформы предлагает провести ряд усовершенствований администрирования налогов и, помимо прочего, объединить единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц, допуская при этом, что потери государственного бюджета от недополученных отчислений составят не менее 23,3 миллиарда гривень, а дефицит бюджета Пенсионного фонда составит не менее 70 миллиардов гривень.