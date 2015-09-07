Кабмин предлагает ввести единые базовые ставки по четырем ключевым налогам

Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил во время передачи “10 минут с премьер-министром” 6 сентября, сообщает Правительственный портал.

Он напомнил, что сейчас в Украине существует 90 видов различных ставок.

“Это позволяет, с одной стороны, манипулировать этими ставками нечестными налогоплательщиками, а с другой - злоупотреблять налоговым инспекторам при начислении налогов и их уплате”, - добавил он.

Внедрение единых базовых ставок по ключевым налогам, подчеркнул глава правительства, “с одной стороны, устанавливает равенство правил уплаты налогов, с другой – дает возможность сбалансировать бюджет”.

Яценюк сообщил, что на данном этапе правительство предлагает установить единую ставку для четырех базовых налогов в размере 20%.

Он подчеркнул, что на данном этапе бюджет выполняет в том числе и функцию экономического стимулирования, однако в перспективе бюджетные расходы должны быть максимально сокращены.

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“Мы это делаем. Мы поэтапно, каждый год будем сокращать расходы государственного бюджета, и соответствующим образом мы можем сокращать ставку налога”, - подчеркнул он.

Премьер подчеркнул, что ключевая вещь при уменьшении расходов госбюджета – сохранение и повышение социальных стандартов.

“Мы несем очень большую социальную нагрузку. Я прекрасно осознаю, какая сложная ситуация в украинских семьях. Именно поэтому социальное обеспечение и социальные стандарты должны быть не просто сохранены, а должны повышаться. И это прямо и непосредственно связано с налоговой системой и увеличением поступлений в государственный бюджет”, - сказал он.

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Глава правительства отметил, что налог на прибыль “должен иметь новую философию”.

“Тот, кто получает прибыль и хочет инвестировать его в новые заводы, новое оборудование и технологии, получит право отправить часть такого налога на приобретение новых технологий, строительство новых заводов, а соответственно - создание рабочих мест», - сказал он.

Остается упрощенная система налогообложения, которую Яценюк назвал “основой для развития малого и среднего бизнеса и формирования среднего класса в стране”.

“Мы введем послабления для малых и средних предпринимателей”, - отметил он.

В то же время Яценюк подчеркнул, что злоупотребления упрощенной системой крупным бизнесом должны быть ликвидированы.

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“В налогообложении налога на добавленную стоимость вводится единая ставка. Основное – это своевременное, прозрачное и быстрое возмещение налога на добавленную стоимость. Без коррупции и произвола со стороны налогового инспектора”, - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет министров предлагает до 2018 года установить единый налог на зарплату в размере 20%. Глава правительства подчеркнул, что сейчас существует “невероятно высокая налоговая нагрузка на заработную плату, что является причиной теневых заработных плат”.