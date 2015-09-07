Кабмин предлагает ввести единые базовые ставки по четырем ключевым налогам
Правительство предлагает ввести единые базовые ставки по ключевым налогам: налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу, налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль.
Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил во время передачи “10 минут с премьер-министром” 6 сентября, сообщает Правительственный портал.
Он напомнил, что сейчас в Украине существует 90 видов различных ставок.
“Это позволяет, с одной стороны, манипулировать этими ставками нечестными налогоплательщиками, а с другой - злоупотреблять налоговым инспекторам при начислении налогов и их уплате”, - добавил он.
Внедрение единых базовых ставок по ключевым налогам, подчеркнул глава правительства, “с одной стороны, устанавливает равенство правил уплаты налогов, с другой – дает возможность сбалансировать бюджет”.
Яценюк сообщил, что на данном этапе правительство предлагает установить единую ставку для четырех базовых налогов в размере 20%.
Он подчеркнул, что на данном этапе бюджет выполняет в том числе и функцию экономического стимулирования, однако в перспективе бюджетные расходы должны быть максимально сокращены.
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“Мы это делаем. Мы поэтапно, каждый год будем сокращать расходы государственного бюджета, и соответствующим образом мы можем сокращать ставку налога”, - подчеркнул он.
Премьер подчеркнул, что ключевая вещь при уменьшении расходов госбюджета – сохранение и повышение социальных стандартов.
“Мы несем очень большую социальную нагрузку. Я прекрасно осознаю, какая сложная ситуация в украинских семьях. Именно поэтому социальное обеспечение и социальные стандарты должны быть не просто сохранены, а должны повышаться. И это прямо и непосредственно связано с налоговой системой и увеличением поступлений в государственный бюджет”, - сказал он.
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Глава правительства отметил, что налог на прибыль “должен иметь новую философию”.
“Тот, кто получает прибыль и хочет инвестировать его в новые заводы, новое оборудование и технологии, получит право отправить часть такого налога на приобретение новых технологий, строительство новых заводов, а соответственно - создание рабочих мест», - сказал он.
Остается упрощенная система налогообложения, которую Яценюк назвал “основой для развития малого и среднего бизнеса и формирования среднего класса в стране”.
“Мы введем послабления для малых и средних предпринимателей”, - отметил он.
В то же время Яценюк подчеркнул, что злоупотребления упрощенной системой крупным бизнесом должны быть ликвидированы.
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“В налогообложении налога на добавленную стоимость вводится единая ставка. Основное – это своевременное, прозрачное и быстрое возмещение налога на добавленную стоимость. Без коррупции и произвола со стороны налогового инспектора”, - подчеркнул глава правительства.
Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет министров предлагает до 2018 года установить единый налог на зарплату в размере 20%. Глава правительства подчеркнул, что сейчас существует “невероятно высокая налоговая нагрузка на заработную плату, что является причиной теневых заработных плат”.