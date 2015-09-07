Гривня опустилась на межбанке до 22,30 за доллар

В понедельник, 7 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,05/22,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6050/24,8820 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3260 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,1258 грн/долл., к этому часу было заключено 9 сделок на сумму 2,26 млн долл.