Доходы сводного бюджета за январь-август выросли на 94 миллиарда

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-август 2015 года составили 364,4 млрд грн, что на 94 млрд грн, или на 34,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 301,7 млрд грн, в местные бюджеты поступило 62,7 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета составили 301,4 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 106%.