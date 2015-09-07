Яресько похвасталась перевыполнением госбюджета почти на 25 миллиардов

Доходная часть общего фонда государственного бюджета Украины по итогам 8 месяцев этого года перевыполнена на 24,6 млрд грн, заявила министр финансов Украины Наталия Яресько в ходе заседания Совета финансовой стабильности.

«Благодаря активным действиям правительства и Национального банка на сегодня мы смогли усилить финансовую способность нашей страны. В частности, мы имеем положительные тенденции в выполнении государственного бюджета. По итогам 8 месяцев этого года доходная часть общего фонда государственного бюджета перевыполнена на 24,6 млрд грн», - сказала Яресько.

По ее словам, это является последствием децентрализации и применяемой налоговой политики.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, доходы сводного бюджета Украины за январь-август 2015 года составили 364,4 млрд грн, что на 94 млрд грн, или на 34,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада в декабре 2014 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию. По оценкам Министерства финансов, введение бюджетной децентрализации позволит местным органам власти привлечь до 25 млрд грн дополнительных доходов только по налоговым поступлениям.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.