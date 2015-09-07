Гонтарева обещает, что за четыре года в резервах Украины будет $38 миллиардов

Национальный банк Украины за 4 года рассчитывает нарастить международные резервы нашей страны более чем в 2,5 раза - до 38 млрд долл., заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе заседания Совета финансовой стабильности.

«Уровень наших международных резервов уже достиг 12,6 млрд долл., и мы имеем очень амбициозные планы на конец этого года: мы должны достигнуть 18 млрд долл. А за 4 года мы хотим достичь уровня 38 млрд долл., чего никогда не было в нашей стране», - сказала Гонтарева.

По ее словам, также финансовой стабилизации в государстве будет способствовать недавнее согласование правительством условий реструктуризации внешнего долга по еврооблигациям и дальнейшее реформирование банковской системы.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за август выросли на 21,6%, или на 2,2 млрд долл., - до 12,6 млрд долл. благодаря получению очередного транша от Международного валютного фонда, а также поступлению средств от других международных кредиторов и ряду валютных операций НБУ.

НБУ в рамках программы с МВФ рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18 млрд долл. на конец 2015 года.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл. на 1 января 2015 года.