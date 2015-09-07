Яценюк: в бюджете достаточно денег на оборону и на повышение соцстандартов

Государственный бюджет Украины располагает необходимым ресурсом для выполнения внутренних обязательств и финансирования расходов на оборону и повышение социальных стандартов, однако при этом необходимо помнить о внешних вызовах, в частности, в Азии и странах СНГ, заявил в ходе заседания Совета финансовой стабильности премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«По доходам госбюджета – они есть, но именно благодаря накопленным средствам на Едином казначейском счете мы сможем до конца года профинансировать национальную безопасность, армию и социальные стандарты», – сказал Яценюк.

Это, по его словам, является свидетельством того, что ситуацию удалось стабилизировать, но «очень многое предстоит еще сделать».

«Цифры свидетельствуют о том, что у нас есть реальные признаки финансовой стабилизации страны. Хочу всем напомнить, что когда правительство пришло в правительственные кабинеты, 27 февраля 2014 года, на счетах было «аж» 108 тыс. грн. Сегодня на счетах Госказначейства без учета иностранной валюты – порядка 45 млрд грн».

Теперь, по его мнению, ключевыми задачами правительства являются сохранение умеренного уровня инфляции и обеспечение валютно-курсовой стабильности, стабильности в финансовом и банковском секторах.

«В мире очень динамично меняется ситуация. Многое зависит от того, каким образом будут развиваться глобальные тенденции в экономике, – сказал Яценюк. – Те вызовы, которые появились в Китае, Индии, Казахстане, России, Беларуси и других странах, влияют на Украину, поскольку Украина является частью глобальной мировой экономики. И потому нам надо оценить все вероятные риски и найти ответы на эти риски, чтобы быть к ним готовыми».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров инициировал повышение с 1 сентября минимальных зарплат и пенсий в Украине и передал в парламент соответствующие изменения в государственный бюджет для дальнейшего утверждения. Одним из источников средств, как подчеркивали в Кабмине, стала детенизация экономики.

С 1 сентября повышение зарплат и пенсий коснется всех украинцев, занятых как в бюджетной сфере, так и в корпоративном секторе. Минимальная зарплата с 1 сентября составит 1378 грн. Повышение пенсий также состоится уже с 1 сентября. Минимальная пенсия составит 1074 грн.

Согласно закону о госбюджете, минимальная зарплата в Украине была установлена на уровне 1218 грн.