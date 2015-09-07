В Китайскую торговую ассоциацию в Украине вошло 15 компаний

Об этом сообщил посол Китая в Украине Чжан Сиюнь в ходе презентации, посвященной началу работы ассоциации.

"Открытие Китайской торговой ассоциации позволит активизировать торговые отношения между странами", - сказал он.

По словам вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, присутствовавшего на презентации, Китай может быть заинтересован в украинской высокотехнологичной продукции.

"Украинские высокотехнологические предприятия - "Антонов", "Южмаш" и такие, как "Мотор Сич", - могут предложить высокоинтеллектуальную и высокотехнологичную продукцию", - сказал Зубко.

По словам вице-премьера, создание ассоциации позволит в течение 5 лет значительно нарастить товарооборот между Украиной и Китаем.

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Как сообщал УНИАН, торговый оборот Украины с Китаем за первые 6 месяцев 2015 года составил 3,23 миллиарда долларов. При этом сальдо внешней торговли с этой страной достигло -0,3 миллиарда долларов.

Украина в январе-июле 2015 года увеличила экспорт аграрной продукции в Китайскую Народную Республику в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 889,7 миллиона долларов.

в 2014 году экспорт украинской сельхозпродукции в Китай вырос на 58% по сравнению с 2013 годом – до 767,3 миллиона долларов. Таким образом, доля продукции агропромышленного комплекса в структуре общего товарооборота Украины и КНР в 2014 году составила 29%.