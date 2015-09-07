Валютные резервы Китая сократились на рекордные $94 миллиарда

15:19, 07 сентября 2015
Финансы
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Валютные резервы КНР в августе сократились на 93,9 миллиарда долларов до 3,56 триллиона  долларов с 3,65 триллиона долларов месяцем ранее.

REUTERS

Снижение валютных резервов Китая в августе оказалось рекордно высоким с 2012 года из-за интервенций, проведенных китайским Центробанком для поддержки юаня, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

"Валютные резервы КНР в августе сократились на 93,9 миллиарда долларов до 3,56 триллиона  долларов с 3,65 триллиона долларов месяцем ранее. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали, что показатель в августе составит 3,58 триллиона долларов", - говорится в сообщении.

"Если Центробанк Китая продолжит интервенции, валютные резервы страны продолжат сокращаться: чем масштабнее интервенции, тем сильнее падение", - считает аналитик Bocom International Holdings Ли Маоксиань (Li Miaoxian).

Отмечается, что объем валютных резервов Китая вырос более чем в 3 раза за последнее десятилетие, поскольку регулятор КНР покупал доллары для замедления темпов укрепления национальной китайской валюты. На Народный банк Китая приходится почти треть мировых валютных резервов.

В середине августа Народный банк КНР последовательно снизил на 1,9%, 1,62% и 1,1% справочный курс юаня к доллару. На фоне опасений за перспективы экономики Китая упал индекс Шанхайской биржи, также наблюдался обвал фондовых рынков по всему миру.

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