В Украине восстанавливается уровень иностранных инвестиций - аналитики

Об этом сообщает аналитическая группа Da Vinci AG.

По словам аналитиков, статистика впервые фиксирует прирост, начиная с момента падения с пика, который пришелся на 31 декабря 2013 года.

«За этот период экономика Украины из-за ухода инвесторов и девальвации потеряла 15,3 млрд. инвестиций или 26,32%. Таким образом, прямые иностранные инвестиции в экономику Украины находятся сегодня приблизительно на уровне 1 октября 2010 года», - отмечают в сообщении.

В Da Vinci AG отмечают, что тренд падения был характерен для всего дальнейшего периода после января 2014 года. Объем прямых иностранных инвестиций был сокращен из всех основных зарубежных юрисдикций, не считая Швейцарии, которая продемонстрировала небольшой рост.

«Наибольшее падение пришлось на Белиз, который являлся «гаванью» для средств семьи Виктора Януковича. На втором месте по уровню сокращения — Россия, на третьем — Кипр (в основном ресурсы российских и украинских групп). Таким образом, сокращение инвестиций в основе своей имело политические и геополитические предпосылки», - идет речь в докладе группы.

В то же время в Da Vinci AG считают, что текущая ситуация дает повод для осторожного оптимизма относительно начала восстановления уровня прямых иностранных инвестиций в Украине.

«Рост показателей характерен для всех юрисдикций, являющихся основными инвесторами в Украину. На наш взгляд, наиболее позитивными сигналами являются увеличение инвестиций из Великобритании (2,99%), Италии (2,2%), Австрии (3,94%), Нидерландов (3,03%), США (2,03%). В то же время инвесторы из Франции, Германии, Польши и Швейцарии более осторожны», - отмечают в докладе.

Аналитики группы обращают особое внимание на резкое увеличение прямых иностранных инвестиций из Российской Федерации. За последние полтора года РФ сократила инвестиции в Украину на 37,36% и $1,6 млрд. Эти значительные, на фоне ухода остальных инвесторов, показатели являлись логичными с учетом особенностей взаимоотношений Украины и РФ.

«Однако во втором квартале 2015 года произошел перелом. Россия увеличила инвестиции на 22,15%, что составляет $487 млн. Ее доля в общем котле выросла с 5,4% (на 1.04.2015) до 6,3% (на 1.07.2015). Подобный рост - это практически годовой прирост инвестиций, если брать показатели 2013 года (+$501,6 млн. за год)», - идет речь в докладе группы.

В Da Vinci AG не исключают, что российские группы, в том числе и связанные с Кремлем, в ближайшее время, используя негативную экономическую ситуацию в Украине, могут резко увеличить уровень инвестиций и попытаться скупить интересующий их бизнес, в том числе и для дальнейшего его закрытия, как конкурента.

«Отметим, что подобная стратегия рассматривалась российской стороной в период экономического кризиса 2008-2009 годов. Мы полагаем, что в нынешних условиях возможна попытка реализации данного сценария», - отмечают аналитики.

По словам экспертов Da Vinci AG, российские группы (или посредники, работающие в их интересах) могут стать одними из наиболее активных участников в процессе скупки сельскохозяйственной земли после снятия моратория.