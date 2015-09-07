Кабмин уволил главу Таможенной службы Ликарчука

Кабинет министров удовлетворил ходатайство об увольнении руководителя Таможенной службы Константина Ликарчука.

Кабинет министров Украины удовлетворил ходатайство об увольнении заместителя главы Государственной фискальной службы, руководителя Таможенной службы Константина Ликарчука, сообщила в ходе брифинга в Кабинете министров министр финансов Наталья Яресько. "Кабмин удовлетворил ходатайство об увольнении", - сказала Яресько. Читайте такжеГлава таможни не понимает причин возможной ликвидации службы Как сообщал УНИАН, ранее глава государственной фискальной службы Украины Насиров назвал назначение Ликарчука своим заместителем политической ошибкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter