Рада на следующей неделе должна принять решение об индексации зарплат - Гройсман
16:46, 07 сентября 2015Финансы
2770
Верховная Рада Украины на следующей неделе должен принять решение о повышении социальных стандартов.
Рада должна принять решение о повышении социальных стандартов, сообщил спикер / Фото УНИАН
Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в эфире радио «Свобода» .
По его словам, надо принять решение «по повышению социальных стандартов, по индексации зарплат и других социальных выплат». Он добавил, что «это является важным вопросом и оно требует консолидации политических сил.
Читайте такжеГройсман объяснил, почему не может стать координатором коалиции
Гройсман сообщил, что сегодня разговаривал с премьер-министром Украины Арсением Яценюком по поводу необходимости четкой координации работы правительства и парламента Украины с тем, чтобы «максимально провести все необходимые обсуждения», чтобы депутаты имели время ознакомиться с соответствующими решениями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter