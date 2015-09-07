Рада на следующей неделе должна принять решение об индексации зарплат - Гройсман

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в эфире радио «Свобода» .

По его словам, надо принять решение «по повышению социальных стандартов, по индексации зарплат и других социальных выплат». Он добавил, что «это является важным вопросом и оно требует консолидации политических сил.

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Гройсман сообщил, что сегодня разговаривал с премьер-министром Украины Арсением Яценюком по поводу необходимости четкой координации работы правительства и парламента Украины с тем, чтобы «максимально провести все необходимые обсуждения», чтобы депутаты имели время ознакомиться с соответствующими решениями.