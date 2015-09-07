Годовая инфляция замедлилась до 52,8%

Дефляция в Украине в августе 2015 года по сравнению с июлем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, составила 0,8%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, дефляция месяц к месяцу зафиксирована второй месяц подряд впервые с августа 2013 года.

В годовом выражении (август 2015 года к августу 2014 года) инфляция замедлилась до 52,8% с 55,3%, зафиксированных месяцем ранее.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2015 года по сравнению с июнем, впервые с августа 2013 года зафиксирована дефляция, которая составила 1%. В годовом выражении инфляция в июле замедлилась до 55,3% с 57,5%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, за январь-июль, потребительские цены в Украине выросли на 39,3%.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.