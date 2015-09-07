СБУ заблокировала госфинансирование природного парка "Меотида" на временно оккупированной территории

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в частности, заблокированы расходы Национального природного парка "Меотида", расположенном в г. Новоазовск Донецкой области, финансирование которого происходило вопреки требованиям Бюджетного кодекса Украины и правительственного постановления № 595 от 7 ноября 2014 года "Некоторые вопросы финансирования бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению и оказание финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей".

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Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.