Россия не намерена вести с Украиной переговоры по реструктуризации долга и готова судиться

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы будем обращаться в соответствующие судебные органы. Также мы, как участники Международного валютного фонда, будем ставить этот вопрос перед международной финансовой организацией - о состоятельности той программы, которая сегодня принята МВФ в отношении Украины», - сказал Силуанов.

По его словам, «в случае неурегулирования долгов перед суверенным государством реализация таких программ не осуществляется».

«В отличие от коммерческих кредиторов, которые сегодня ведут переговоры с украинским правительством, министерством финансов о реструктуризации, российский долг является государственным, суверенным. В отношении суверенных долгов существует особая процедура урегулирования таких случаев. Мы не будем вступать в переговоры с украинским правительством в этой части. Неоднократно заявляли об этом», - сказал Силуанов.

По его словам, Минфин РФ исходит из того, что суверенные долги должны выплачиваться в полном объеме в соответствующие сроки.

Он сообщил, что РФ будет требовать возврата в полном объеме суммы этого долга в соответствии с графиком. По его словам, РФ нужны эти 3 млрд. долл. для направления на инфраструктурные проекты.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл.

Российская сторона уже заявила о том, что не будет принимать участие в реструктуризации долга.

Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять России привилегии в вопросе реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл., которые Украина должна выплатить в декабре, однако внесла в перечень таких, которые подпадают под реструктуризацию.

Справка УНИАН. 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долларов. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.