Законопроект о госбюджете-2016 на днях будет внесен в Раду - Яресько

Об этом в ходе заседания Совета экономической стабильности заявила глава Минфина Наталия Яресько.

На вопрос, когда в парламент будет внесен законопроект о госбюджете на 2016 год, министр ответила: "На днях".

При этом глава Минфина отметила, что госбюджет-2016 будет рассчитываться на базе старой налоговой системы. Таким образом, после изменения Налогового кодекса в рамках реформирования будут внесены также изменения в уже приняты закон о госбюджете.

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Ранее спикер парламента Владимир Гройсман заявил, что Рада на следующей неделе должна принять решение об индексации зарплат.