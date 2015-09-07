Законопроект о госбюджете-2016 на днях будет внесен в Раду - Яресько
18:39, 07 сентября 2015Финансы
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Законопроект о госбюджете-2016 на днях будет внесен в парламент.
Бюджет на 2016 год будет закладываться на базе старой налоговой системы, заявила Яресько / Фото УНИАН
Об этом в ходе заседания Совета экономической стабильности заявила глава Минфина Наталия Яресько.
На вопрос, когда в парламент будет внесен законопроект о госбюджете на 2016 год, министр ответила: "На днях".
При этом глава Минфина отметила, что госбюджет-2016 будет рассчитываться на базе старой налоговой системы. Таким образом, после изменения Налогового кодекса в рамках реформирования будут внесены также изменения в уже приняты закон о госбюджете.
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Ранее спикер парламента Владимир Гройсман заявил, что Рада на следующей неделе должна принять решение об индексации зарплат.
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