Нацбанк резко укрепил официальный курс гривни: 24,65 за евро и 22,11 за доллар
Официальный курс НБУ на 8 сентября: 100 USD – 2211.7574 грн; 100 EUR – 2465.2248 грн; 10 RUR – 3.2295 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2211.7574 (7 сентября – 2194.2791)
100 EUR – 2465.2248 (7 сентября – 2443.9881)
10 RUR – 3.2295 (7 сентября – 3.2419)
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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,08/22,23 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6390/24,7970 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3340 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,1176 гривни/доллар, к этому часу было заключено 269 сделок на сумму 198,65 миллиона долларов.