Трехсторонние консультации по ЗСТ между Украиной и ЕС прошли без предметного обсуждения - Климкин

Стороны договорились продолжить технические консультации, сообщил он журналистам в понедельник в Брюсселе по окончании консультаций, передает корреспондент УНИАН.

"Сама продолжительность встречи меньше часа, в отличие от предыдущих встреч, которые длились три-три с половиной часа, говорит за себя. Но экспертные консультации будут продолжены. Мы еще никогда не заканчивали встречи меньше, чем за час. Таким образом, предметного обсуждения по политическому уровню фактически не было", - подчеркнул министр.

По словам Климкина, единственной договоренностью, которая стала результатом встречи, является продолжение экспертных консультаций и "общее желание разработать практические рекомендации в контексте возможного укрепления практического сотрудничества" в трех сферах: таможенного администрирования, технических барьеров в торговле, фитосанитарных барьеров.

"Мы продолжаем работу на уровне экспертов, посмотрим, что у нас будет, а в октябре на основе этого будем принимать решение о целесообразности собираться снова на министерском уровне", - объяснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин констатировал, что "стороны понимают, что сегодня мы не достигли каких-либо серьезных практических результатов".

"Я отдельно подчеркнул, что недавнее решение РФ о прекращении импорта сельского хозяйства из Украины в Россию сделает эти консультации лишенными смысла в случае принятия соответствующих политических решений. Европейская сторона нас в этом четко поддержала", - добавил он.

Кроме того, министр рассказал, что украинская сторона привела примеры невыполнения российской стороной своего обещания относительно нахождения решения в двустороннем формате.

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"Например, относительно возможных предложений как изменить правила происхождения, действующие в рамках СНГ. Таким образом, будем смотреть, что будет сделано на уровне экспертов в октябре", - подчеркнул Климкин.

"Если вы увидите технические выводы сегодняшней встречи, это реально - четыре абзаца, в которых факты - продолжать экспертные консультации. Не больше", - подчеркнул он.

При этом Климкин снова заявил, что позиция Украины и ЕС остается неизменной. "Зона свободной торговли будет работать с 1 января 2016 года. Это решение принято совместно Украиной и ЕС. Никаких изменений в Соглашение мы ни рассматривать, ни тем более принимать не будем. Мы не будем рассматривать никаких юридически обязывающих документов, которые будут мешать Украине и ЕС реализовать нашу цель эффективной свободной торговли, или даже влиять на имплементацию соглашения. Эта позиция очень четко прозвучала с моей стороны и со стороны Европейской Комиссии", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание его экономической части, которая содержит положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня 2014 года.

Осенью 2014 года по настоянию РФ введение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС отложили до 31 декабря 2015 года.