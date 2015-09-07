Украинцы в августе продали валюты на $152,1 миллиона больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты населением в августе составила 152,1 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, тенденция превышения предложения валюты на наличном валютном рынке над спросом сохраняется седьмой месяц подряд.

Объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке в августе в долларовом эквиваленте составил 250,3 миллиона долларов, в том числе население продало банкам валюту на 201,2 миллиона долларов, купило – на 49,1 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, чистая продажа валюты населением (превышение продажи валюты над ее покупкой) на наличном валютном рынке в июле составила 135 миллионов долларов.

В 2014 году чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) составила 2,410 миллиарда долларов, что на 469,5 миллиона долларов меньше показателя 2013 года в 2,880 миллиарда долларов.