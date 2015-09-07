"ПриватБанк" договорился с держателями еврооблигаций-2015 на 200 млн долларов о продлении их погашения до января 2018 года

Крупнейший в Украине по объемам активов "ПриватБанк" договорился с держателями своих еврооблигаций на 200 миллионов долларов с погашением 23 сентября 2015 года о продлении срока погашения долга до января 2018 года с повышением ставки купона до 10,25% годовых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка, ссылаясь на итоги собрания держателей облигаций 7 сентября в Лондоне.

Согласно сообщению, всего проголосовали 85,17% держателей бондов 2015 года, из которых 96,94% поддержали предложение банка, что является одним из самых высоких показателей среди аналогичных транзакций украинских эмитентов.

Также в сообщении отмечается, что этот факт был отмечен в ряде зарубежных СМИ, которые позитивно оценили реакцию инвесторов на сделку.

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Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" предложил держателям своих еврооблигаций на 200 миллионов долларов с погашением 23 сентября 2015 года продлить срок погашения облигаций до 23 января 2018 года, при этом 30% суммы, или 60 миллионов долларов, будут погашены 23 сентября 2017 года, остальная часть долга – равными четырьмя платежами по 17,5% суммы, или 35 миллионов долларов до 23 октября, 23 ноября, 23 декабря 2017 года и 23 января 2018 года.

Также банк предложил повысить процентную ставку по облигациям до 10,25% годовых, начиная с даты вступления в силу новых условий погашения облигаций.

"ПриватБанк" (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредствованно по 45,3182% капитала банка. Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира. По итогам 2014 года банк получил 749,036 миллионов гривень прибыли.