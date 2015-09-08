Доходы и расходы госбюджета-2015 могут быть увеличены на 24 миллиарда гривень - СМИ

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

По словам источника, изменениями планируется увеличить расходы на покрытие разницы в тарифах на 2,7 млрд грн, на социальные расходы - на 13 млрд грн, а также увеличить план на возмещение НДС на 7 млрд грн.

"Сегодня в 19:00 началось очередное совещание у премьер-министра Арсения Яценюка, где окончательно должны быть утверждены параметры изменений в бюджет на текущий год", - отдельно отметил источник РБК-Украина в правительстве.

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Ранее УНИАН сообщал, что по словам министра финансов Украины Натальи Яресько, доходная часть общего фонда государственного бюджета Украины по итогам 8 месяцев этого года перевыполнена на 24,6 млрд грн. По ее словам, это является последствием децентрализации и применяемой налоговой политики.